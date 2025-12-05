Черчесов — об итогах первой части сезона РПЛ: «Могли лучше, но не будем Бога винить»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ подвел итоги первой части сезона.

— Мы готовились к сложной игре. Все матчи с «Оренбургом» в этом году проходили непросто, нынешний не исключение. Знали, что соперник многое поменял в системе игры. «Оренбург» со всеми соперниками играет на равных. Рад, что мы в не самом качественном матче набрали три очка.

— Как оцените первую часть сезона для команды?

— Могли лучше, но не будем Бога винить. Свои 22 очка мы набрали. Надо проанализировать, почему мы набрали их меньше, чем хотели. Но были матчи, где мы могли и выиграть, и проиграть. Очки посчитаем окончательно уже весной, после окончания сезона.

— Какие планы у вас на зимние сборы команды?

— Наши сборы стартуют 8 января. Всех наших болельщиков поздравляю с наступающим новым годом. Надеюсь, в следующем году они нас будут так же поддерживать.

«Ахмат» набрал 22 очка и поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей и с 12 баллами остается на 14-й позиции в чемпионате России.