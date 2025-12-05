«Ахмат» победил «Оренбург» благодаря единственному голу Касинтуры

«Ахмат» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Эгаш Касинтура, который отличился на 71-й минуте с передачи Брайана Мансильи.

«Ахмат» набрал 22 очка и поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей и с 12 баллами остается на 14-й позиции в чемпионате России.

После 18-го тура команды РПЛ уйдут на зимнюю паузу, чемпионат возобновится в марте.