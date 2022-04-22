«Динамо» может провести летние сборы на базе в Новогорске

«Динамо» сообщило о возможности проведения летних сборов команды на территории столичного региона. Как отмечается, есть прекрасная база в Новогорске.

«Финальное решение будет зависеть от текущей ситуации, но на данный момент мы рассматриваем возможность проведения сборов в столичном регионе, — приводит Metaratings.ru сообщение пресс-службы «Динамо». — У клуба есть прекрасная, комфортная база в Новогорске. Погода летом хорошая.

Проблем со спаррингами в Москве не будет. Некоторые из них могут быть очень интересными. Но подчеркнём, что ситуация может и поменяться. Сроки принятия решений зависят от календаря будущего сезона".

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на три очка.