Ташуев о матче с «Локомотивом»: «Впервые уступил команде, игравшей вдевятером»

Главного тренера «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ. Железнодорожники с 60-й минуты играли вдевятером.

«Сказать, что мы расстроены — это ничего сказать. В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время — и моя команда проигрывала. Но, к сожалению, сегодня не получилось. Начало первого тайма было слишком академичным, все просто получалось, вроде мячом владели, могли забить. Мне кажется мы немного завысили планку. На классе нельзя обыгрывать команду.

В прессинге мы были очень пассивны. У меня большие претензии к ребятам. Будем разбираться в том, почему не смогли настроить команду. Надеемся, что этот матч будет нам хорошим уроком и мы в дальнейшем не позволим себе опускаться ниже уровнем. А мы сегодня, к сожалению, опустились. Мы сами себе проиграли», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

«Ахмат» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ (29 очков). В следующем туре команды сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится 19 марта.