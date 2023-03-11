«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»

«Краснодар» дома обыграл «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России — 3:1.

Дубль в составе «быков» оформил новичок команды Кади Боржес. Еще один гол забил Никита Кривцов. За московский клуб забил Константин Тюкавин.

«Динамо» на 58-й минуте осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Муми Нгамале. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.

«Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке.