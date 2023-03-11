«Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»
«Краснодар» дома обыграл «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России — 3:1.
Дубль в составе «быков» оформил новичок команды Кади Боржес. Еще один гол забил Никита Кривцов. За московский клуб забил Константин Тюкавин.
«Динамо» на 58-й минуте осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Муми Нгамале. Он попал Эдуарду Сперцяну шипами по ноге на уровне чуть выше голени.
«Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке.
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|
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|4
|3
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|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
|Ахмат
|19
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|2
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|
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|5
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|
8
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|19
|9
|1
|9
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|28
|
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|19
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|4
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|
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|
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|19
|5
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|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
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|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
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|19
|1
|4
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|9-33
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
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Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
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