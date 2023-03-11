Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» судейство в матче «Спартак» — «Факел» в 19-м туре РПЛ (3:2).

«Для меня пенальти не было. Это не пенальти. С отмененным голом был довольно-таки спорный момент. Там никто не понял. Ни мы, кто смотрел по телевизору, не те, кто комментировал. Вроде бы что-то было. Мы часто говорим о моментах судейских, если раньше я говорил, что ошибок много из тура в тур. То сейчас можно говорить из матча к матчу по две, по три ошибки в судействе. Сейчас параллельно играл «Локомотив», там тоже и желтые, и красные, и непонятно что. До этого непонятные пенальти. Все удивительно, конечно. Но это наш российский футбол, наш чемпионат», сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 15 очками за 19 матчей.