Глава «Уфы» отреагировал на заявление Юрана, что Урунов переписан на пять лет

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» отреагировал на высказывание главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана. Специалист заявил, что 19-летний полузащитник красно-белых Остон Урунов старше своего официального возраста «на четыре-пять лет». Этим летом Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак».

— Сергей Николаевич — непререкаемый авторитет в мире футбола, но, думаю, что в геронтологии есть специалисты помощнее, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Глядя на Остона даже со стороны, очевидно, что он человек очень юный. Именно в этом заключается проблема того, почему он еще не стал великим футболистом. Когда Остон достигнет того возраста, который ему сейчас приписал Юран, он станет действительно большим игроком. А Сергею Николаевичу желаю удачи в матчах его нынешнего клуба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Урунов провел 8 матчей.

(Севастиан Терлецкий)