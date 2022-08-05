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Глава селекционного отдела ЦСКА: «Аренда с выкупом — это очень комфортные условия трансфера Мойзеса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал трансфер защитника Мойзеса в московский клуб.

«Впервые обратили на него внимание в 2017 году и продолжали за ним следить. Но в силах различных обстоятельств что-то не складывалось.

Сейчас удалось на очень интересных условиях взять игрока, посмотреть его и принять по нему решение. Аренда с выкупом — это очень комфортные условия.

А что касается игровых качеств, то физически сильный и быстрый игрок. Он находится в начале своих лучших лет в карьере.

Мы получаем профильного левого защитника. Очень сложно его обыграть. Плюс он очень вынослив и работоспособен. Мы получим два активных фланга, которые хорошо отрабатывают не только вперед, но и назад», — сказал Мовсесьян в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 4 августа, московский клуб объявил об аренде 27-летнего бразильца у «Интернасьонала» до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aeD88CVq85g
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