Глава РПЛ Хачатурянц назвал примерную сумму, необходимую для технического оснащения стадионов

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о недостатках российских стадионов.

— Представьте, 16 стадионов. Турникеты недостаточной высоты. Практически все — по пояс. По норме — в полный рост. В каждом стадионе есть недостатки. Сколько необходимо денег? Хороший вопрос. Цифра 700 миллионов рублей звучала. Что включает в себя эта цифра — будет уточняться. Это задача Минцифры. Согласно техническому заданию и смете.

Я уверен, что точные цифры можно будет сказать только после того, как будет сделано техническое задание по каждому стадиону. Только после этого будет возможно понять, какая цифра необходима.

С представителями клубов у нас было рабочее совещание на прошлой неделе. Ещё в прошлом году я говорил, что готов встречаться с представителями болельщиков каждого клуба. Сегодня я это подтвердил. Хотелось бы встречаться, когда у меня будут ответы на волнующие их вопросы.