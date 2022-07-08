В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.

— Я правильно понимаю, что все остальные, кроме Мозеса, в принципе готовы оставаться точно?

— Здесь в нынешней ситуации никто гарантий давать не может. Ни в одном клубе. Здесь вопрос не в «Спартаке» и не в его легионерах, а вопрос в том, что происходит вокруг. Если политическая ситуация обострится, понятно, что спортивные обстоятельства изменятся тоже. Мы сейчас все зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет.

Завтра, 9 июля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.