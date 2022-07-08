Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.

— Я правильно понимаю, что все остальные, кроме Мозеса, в принципе готовы оставаться точно?

— Здесь в нынешней ситуации никто гарантий давать не может. Ни в одном клубе. Здесь вопрос не в «Спартаке» и не в его легионерах, а вопрос в том, что происходит вокруг. Если политическая ситуация обострится, понятно, что спортивные обстоятельства изменятся тоже. Мы сейчас все зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет.

Завтра, 9 июля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна
«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Спартаке» рассказали о состоянии Мартинса и Мозеса перед Суперкубком России против «Зенита»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» оценили ролик фанатов «Зенита» про Зарему
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА
Источник: «Ростов» и «Динамо» согласовали трансфер Комличенко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА отказался от подписания контракта с Магнуссоном

В «Спартаке» заявили, что легионеры команды не писали бумагу о том, что они точно не уедут из России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости