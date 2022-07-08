В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.
— Я правильно понимаю, что все остальные, кроме Мозеса, в принципе готовы оставаться точно?
— Здесь в нынешней ситуации никто гарантий давать не может. Ни в одном клубе. Здесь вопрос не в «Спартаке» и не в его легионерах, а вопрос в том, что происходит вокруг. Если политическая ситуация обострится, понятно, что спортивные обстоятельства изменятся тоже. Мы сейчас все зависим от того, что происходит вокруг. Здесь гарантий никто давать не будет.
Завтра, 9 июля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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