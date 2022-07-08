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Сегодня, 12:47

В «Спартаке» заявили, что легионеры команды не писали бумагу о том, что они точно не уедут из России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, есть ли в команде легионеры, которые написали бумагу о том, что они точно не уедут из России.

— В «Спартаке» есть легионеры, которые написали бумагу о том, что они точно не уедут?

— Кто может эту бумагу написать?

— Это ж ФИФА предлагала.

— Там немножко другая история. Это юридические тонкости, у нас со всеми легионерами отношения достаточно прямые: все говорится сразу и честно. Вы можете привести в пример Мозеса, но там тоже был диалог. У Мозеса были свои причины не приехать — личного характера, но он тем не менее был на связи, сообщал о своих передвижениях и говорил: «Я все-таки приеду, но не сейчас».

— Все выглядит так, что если он найдет какой-нибудь вариант...

— Все может быть, трансферное окно открыто еще будет достаточно долго.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
2
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