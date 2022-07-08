В «Спартаке» заявили, что легионеры команды не писали бумагу о том, что они точно не уедут из России
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, есть ли в команде легионеры, которые написали бумагу о том, что они точно не уедут из России.
— В «Спартаке» есть легионеры, которые написали бумагу о том, что они точно не уедут?
— Кто может эту бумагу написать?
— Это ж ФИФА предлагала.
— Там немножко другая история. Это юридические тонкости, у нас со всеми легионерами отношения достаточно прямые: все говорится сразу и честно. Вы можете привести в пример Мозеса, но там тоже был диалог. У Мозеса были свои причины не приехать — личного характера, но он тем не менее был на связи, сообщал о своих передвижениях и говорил: «Я все-таки приеду, но не сейчас».
— Все выглядит так, что если он найдет какой-нибудь вариант...
— Все может быть, трансферное окно открыто еще будет достаточно долго.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -