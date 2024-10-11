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Сегодня, 17:57

Медведев: «Употребление пива после игры — распространенный метод восстановления водного баланса»

Руслан Минаев
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Глава правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об употреблении футболистами пива.

«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива — широко распространенный в мире метод», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью YouTube-каналу «СБГ.Шоу» признался, что выпить пива после игры для него — классика. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 10 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
Футбол
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Рубин – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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