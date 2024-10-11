Титов: «Станкович стабилизировал состав «Спартака» — раньше доходило до смешного»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от игры красно-белых в первой трети чемпионата.

«То, что «Спартак» начал показывать хороший футбол, здесь все на поверхности. Основная причина в том, что процентов на 90-95 стабилизировался состав. То, чего не было раньше, когда менялось по 6-8 футболистов. Доходило даже до смешного. Сегодня мы видим, что «Спартак» плюс-минус играет в одном составе, и есть конкуренция. Результат — стабильность», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам 11 туров набрал 19 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на 8 очков.