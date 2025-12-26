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26 декабря 2025, 12:50

Мясников — о трансферах «Балтики»: «Не будем покупать одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных — всего за 100-200 тысяч»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» объяснил позицию по финансированию трансферов.

— Наверное, нет такого показателя, прописанного на бумаге, но если рассуждать неформально, то какой потолок у «Балтики» по трансферной сумме за одного футболиста? — вопрос Мясникову.

— Понимаю, журналистов и болельщиков всегда интересуют цифры. Еще раз: финансовое состояние клуба стабильное, бюджет со стороны «Ростеха» даже увеличен. Но при этом мы принципиально против перекосов.

Сразу договорились, что не будем покупать только одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных игроков — всего за 100-200 тысяч. Идем от команды, от баланса.

Если говорить о диапазоне, он варьируется. Есть примеры, когда люди приходили за совсем разумные деньги, — тот же Иван Беликов куплен из клуба Второй лиги «Тверь» за небольшую сумму, а сейчас его трансферная стоимость, думаю, заметно выросла.

— Тогда гипотетическая ситуация. Допустим, спортивный директор и главный тренер приходят и говорят: если «Ростех» чуть подраскошелится, мы можем за адекватные деньги — допустим, за 5 миллионов евро — привезти условного Месси. Ну то есть прямо звезду-звезду. Будете рассматривать такой вариант или сама стратегия скажет «нет»?

— За 5 — нет, такой вариант, скорее всего, рассматривать не будем. Сейчас в этом просто нет необходимости. Команда сбалансированна, хорошо смотрится. Зачем? Вместо кого? Какую разницу это даст?

При этом не скажу, что на подобный запрос сразу ответим категоричным «нет». Смотреть будем, обсуждать — все зависит от конкретики. Но для нас важно не только тратить, но и зарабатывать.

У нас есть KPI перед академией «Балтики» — выращивать футболистов. Сначала они должны подходить ко второй команде, затем — к основной. И уже есть положительные примеры: Степанов, Никитин — ребята из региона. Хотя я делаю акцент не столько на месте рождения, сколько на том, что они воспитанники калининградской академии. Могу даже не вспомнить точно, кто где родился — это непринципиально. А принципиально то, что это воспитанники местного футбола. Это основа нашей философии и программы развития: делаем ставку на молодежь и воспитание своих игроков — это для нас приоритет.

Интервью главы попечительского совета &laquo;Балтики&raquo; Ильи Мясникова об&nbsp;успехе команды в&nbsp;РПЛ, Андрее Талалаеве, трансферах.«Нынешний «Спартак» Талалаеву не подходит. А в «Балтике» ему комфортно». Интервью главы попечительского совета калининградского клуба Ильи Мясникова

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.

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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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15
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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