Мясников — о трансферах «Балтики»: «Не будем покупать одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных — всего за 100-200 тысяч»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» объяснил позицию по финансированию трансферов.

— Наверное, нет такого показателя, прописанного на бумаге, но если рассуждать неформально, то какой потолок у «Балтики» по трансферной сумме за одного футболиста? — вопрос Мясникову.

— Понимаю, журналистов и болельщиков всегда интересуют цифры. Еще раз: финансовое состояние клуба стабильное, бюджет со стороны «Ростеха» даже увеличен. Но при этом мы принципиально против перекосов.

Сразу договорились, что не будем покупать только одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных игроков — всего за 100-200 тысяч. Идем от команды, от баланса.

Если говорить о диапазоне, он варьируется. Есть примеры, когда люди приходили за совсем разумные деньги, — тот же Иван Беликов куплен из клуба Второй лиги «Тверь» за небольшую сумму, а сейчас его трансферная стоимость, думаю, заметно выросла.

— Тогда гипотетическая ситуация. Допустим, спортивный директор и главный тренер приходят и говорят: если «Ростех» чуть подраскошелится, мы можем за адекватные деньги — допустим, за 5 миллионов евро — привезти условного Месси. Ну то есть прямо звезду-звезду. Будете рассматривать такой вариант или сама стратегия скажет «нет»?

— За 5 — нет, такой вариант, скорее всего, рассматривать не будем. Сейчас в этом просто нет необходимости. Команда сбалансированна, хорошо смотрится. Зачем? Вместо кого? Какую разницу это даст?

При этом не скажу, что на подобный запрос сразу ответим категоричным «нет». Смотреть будем, обсуждать — все зависит от конкретики. Но для нас важно не только тратить, но и зарабатывать.

У нас есть KPI перед академией «Балтики» — выращивать футболистов. Сначала они должны подходить ко второй команде, затем — к основной. И уже есть положительные примеры: Степанов, Никитин — ребята из региона. Хотя я делаю акцент не столько на месте рождения, сколько на том, что они воспитанники калининградской академии. Могу даже не вспомнить точно, кто где родился — это непринципиально. А принципиально то, что это воспитанники местного футбола. Это основа нашей философии и программы развития: делаем ставку на молодежь и воспитание своих игроков — это для нас приоритет.