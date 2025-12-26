Мясников — о трансферах «Балтики»: «Не будем покупать одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных — всего за 100-200 тысяч»
Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» объяснил позицию по финансированию трансферов.
— Наверное, нет такого показателя, прописанного на бумаге, но если рассуждать неформально, то какой потолок у «Балтики» по трансферной сумме за одного футболиста? — вопрос Мясникову.
— Понимаю, журналистов и болельщиков всегда интересуют цифры. Еще раз: финансовое состояние клуба стабильное, бюджет со стороны «Ростеха» даже увеличен. Но при этом мы принципиально против перекосов.
Сразу договорились, что не будем покупать только одну условную звезду за 5 миллионов евро, а остальных игроков — всего за 100-200 тысяч. Идем от команды, от баланса.
Если говорить о диапазоне, он варьируется. Есть примеры, когда люди приходили за совсем разумные деньги, — тот же Иван Беликов куплен из клуба Второй лиги «Тверь» за небольшую сумму, а сейчас его трансферная стоимость, думаю, заметно выросла.
— Тогда гипотетическая ситуация. Допустим, спортивный директор и главный тренер приходят и говорят: если «Ростех» чуть подраскошелится, мы можем за адекватные деньги — допустим, за 5 миллионов евро — привезти условного Месси. Ну то есть прямо звезду-звезду. Будете рассматривать такой вариант или сама стратегия скажет «нет»?
— За 5 — нет, такой вариант, скорее всего, рассматривать не будем. Сейчас в этом просто нет необходимости. Команда сбалансированна, хорошо смотрится. Зачем? Вместо кого? Какую разницу это даст?
При этом не скажу, что на подобный запрос сразу ответим категоричным «нет». Смотреть будем, обсуждать — все зависит от конкретики. Но для нас важно не только тратить, но и зарабатывать.
У нас есть KPI перед академией «Балтики» — выращивать футболистов. Сначала они должны подходить ко второй команде, затем — к основной. И уже есть положительные примеры: Степанов, Никитин — ребята из региона. Хотя я делаю акцент не столько на месте рождения, сколько на том, что они воспитанники калининградской академии. Могу даже не вспомнить точно, кто где родился — это непринципиально. А принципиально то, что это воспитанники местного футбола. Это основа нашей философии и программы развития: делаем ставку на молодежь и воспитание своих игроков — это для нас приоритет.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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