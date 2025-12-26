Зобнин: «Счастлив и горд продлить контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что переговоры о продлении контракта прошли за один день. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Это первое для меня подписание контракта в роли капитана, — отметил Зобнин. — Счастлив и горд. Спасибо клубу за доверие! Со своей стороны постараюсь отдать «Спартаку» все, на что способен. Вообще не рассматривал другие варианты. Я в «Спартаке» уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю.

Действительно, продолжаю помогать «Спартаку» немного в другой роли. В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я не регулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача «держать раздевалку»: помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года. Он провел за красно-белых 291 игру, забил 21 мяч и сделал 19 результативных передач.

В сезоне-2025/26 на счету 31-летнего россиянина 19 матчей и 1 гол.