В «Балтике» объяснили, почему Талалаев не подходит нынешнему «Спартаку»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал о перспективах главного тренера Андрея Талалаева.

— Талалаев для нынешней «Балтики», если говорить именно о спортивной составляющей, — ключевая фигура. Наверняка к нему есть интерес у конкурентов вашего клуба. Допустим, завтра приходит тот же «Спартак» и просит: «Отдайте тренера». Ваша реакция? Есть ли в договоре Андрея Викторовича рычаги, чтобы его удержать, отступные? — вопросы Мясникову.

— В контракте тренера прописаны штрафные санкции за односторонний разрыв. Есть пункты, по которым клуб вправе расторгнуть соглашение без выплаты компенсации, — они связаны исключительно со спортивными результатами.

Есть и вторая часть: если контракт разрывается без спортивных оснований — либо по нашей инициативе, либо по инициативе тренера, — тогда предусмотрена компенсация. Если мы решим расстаться без веских причин, выплата будет серьезной. Если же Андрей Викторович уходит сам, также ожидаем компенсацию — от него или от клуба, который его приглашает.

При этом у нас есть отдельная договоренность — не прописанная в контракте, но закрепленная крепким рукопожатием. Если поступит серьезное предложение из-за границы и у Андрея Викторовича возникнет желание попробовать себя там, то пойдем ему навстречу. Во-первых, это заранее оговорено. Во-вторых, знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.

— Речь о чемпионатах европейского топ-5?

— Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо.

Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон.

— Почему именно со «Спартаком» такой прогноз?

— Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. Я ни в коем случае не хвалю себя, но Андрей Викторович сам не раз подчеркивал, что в «Балтике» ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения.

Спортивный блок выполняет запросы главного тренера, являясь вспомогательным инструментом при построении команды. Генеральный директор полностью сосредоточен на обеспечении быта и нормальной жизни команды. Мы, как титульный спонсор, совместно с Калининградской областью — за что отдельное спасибо губернатору Алексею Беспрозванных, который постоянно ходит на матчи, — обеспечиваем стабильное финансирование и развитие клуба от юношеского футбола до первого состава. В такой парадигме Андрей Викторович чувствует себя гармонично.

С его эмоциональностью, мне кажется, в большом клубе было бы тяжелее. Но, разумеется, если появится серьезное предложение, нужно садиться и обсуждать. Это как с футболистами: если приходит достойный вариант, удержать сложно. Дальше уже вопрос переговоров, цены и условий.

На данный момент уход Андрея Викторовича стал бы серьезной потерей для «Балтики». Но у меня есть внутренняя уверенность, что пока он от нас никуда не уйдет.

— А каких-то конкретных запросов или даже просто разговоров по этому поводу не возникало?

— Так, чтобы запрос доходил до моего уровня, нет. Ничего подобного не слышал. Есть слухи — о том же «Спартаке». Но это логично — там нет тренера.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. 53-летний специалист также тренировал «Химки», «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов» и другие команды.