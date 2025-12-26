В «Балтике» объяснили, почему Талалаев не подходит нынешнему «Спартаку»
Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал о перспективах главного тренера Андрея Талалаева.
— Талалаев для нынешней «Балтики», если говорить именно о спортивной составляющей, — ключевая фигура. Наверняка к нему есть интерес у конкурентов вашего клуба. Допустим, завтра приходит тот же «Спартак» и просит: «Отдайте тренера». Ваша реакция? Есть ли в договоре Андрея Викторовича рычаги, чтобы его удержать, отступные? — вопросы Мясникову.
— В контракте тренера прописаны штрафные санкции за односторонний разрыв. Есть пункты, по которым клуб вправе расторгнуть соглашение без выплаты компенсации, — они связаны исключительно со спортивными результатами.
Есть и вторая часть: если контракт разрывается без спортивных оснований — либо по нашей инициативе, либо по инициативе тренера, — тогда предусмотрена компенсация. Если мы решим расстаться без веских причин, выплата будет серьезной. Если же Андрей Викторович уходит сам, также ожидаем компенсацию — от него или от клуба, который его приглашает.
При этом у нас есть отдельная договоренность — не прописанная в контракте, но закрепленная крепким рукопожатием. Если поступит серьезное предложение из-за границы и у Андрея Викторовича возникнет желание попробовать себя там, то пойдем ему навстречу. Во-первых, это заранее оговорено. Во-вторых, знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.
— Речь о чемпионатах европейского топ-5?
— Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо.
Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон.
— Почему именно со «Спартаком» такой прогноз?
— Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. Я ни в коем случае не хвалю себя, но Андрей Викторович сам не раз подчеркивал, что в «Балтике» ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения.
Спортивный блок выполняет запросы главного тренера, являясь вспомогательным инструментом при построении команды. Генеральный директор полностью сосредоточен на обеспечении быта и нормальной жизни команды. Мы, как титульный спонсор, совместно с Калининградской областью — за что отдельное спасибо губернатору Алексею Беспрозванных, который постоянно ходит на матчи, — обеспечиваем стабильное финансирование и развитие клуба от юношеского футбола до первого состава. В такой парадигме Андрей Викторович чувствует себя гармонично.
С его эмоциональностью, мне кажется, в большом клубе было бы тяжелее. Но, разумеется, если появится серьезное предложение, нужно садиться и обсуждать. Это как с футболистами: если приходит достойный вариант, удержать сложно. Дальше уже вопрос переговоров, цены и условий.
На данный момент уход Андрея Викторовича стал бы серьезной потерей для «Балтики». Но у меня есть внутренняя уверенность, что пока он от нас никуда не уйдет.
— А каких-то конкретных запросов или даже просто разговоров по этому поводу не возникало?
— Так, чтобы запрос доходил до моего уровня, нет. Ничего подобного не слышал. Есть слухи — о том же «Спартаке». Но это логично — там нет тренера.
Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. 53-летний специалист также тренировал «Химки», «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов» и другие команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1