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В «Балтике» объяснили, почему Талалаев не подходит нынешнему «Спартаку»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал о перспективах главного тренера Андрея Талалаева.

— Талалаев для нынешней «Балтики», если говорить именно о спортивной составляющей, — ключевая фигура. Наверняка к нему есть интерес у конкурентов вашего клуба. Допустим, завтра приходит тот же «Спартак» и просит: «Отдайте тренера». Ваша реакция? Есть ли в договоре Андрея Викторовича рычаги, чтобы его удержать, отступные? — вопросы Мясникову.

— В контракте тренера прописаны штрафные санкции за односторонний разрыв. Есть пункты, по которым клуб вправе расторгнуть соглашение без выплаты компенсации, — они связаны исключительно со спортивными результатами.

Есть и вторая часть: если контракт разрывается без спортивных оснований — либо по нашей инициативе, либо по инициативе тренера, — тогда предусмотрена компенсация. Если мы решим расстаться без веских причин, выплата будет серьезной. Если же Андрей Викторович уходит сам, также ожидаем компенсацию — от него или от клуба, который его приглашает.

При этом у нас есть отдельная договоренность — не прописанная в контракте, но закрепленная крепким рукопожатием. Если поступит серьезное предложение из-за границы и у Андрея Викторовича возникнет желание попробовать себя там, то пойдем ему навстречу. Во-первых, это заранее оговорено. Во-вторых, знаем, что у него есть такая мечта — поработать за рубежом.

— Речь о чемпионатах европейского топ-5?

— Мне хочется верить, что да. Что это будет именно топ-5. Но это обсуждаемо.

Если говорить о российских командах, то я, честно, не уверен, что «Спартак» для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон.

— Почему именно со «Спартаком» такой прогноз?

— Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. Я ни в коем случае не хвалю себя, но Андрей Викторович сам не раз подчеркивал, что в «Балтике» ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения.

Спортивный блок выполняет запросы главного тренера, являясь вспомогательным инструментом при построении команды. Генеральный директор полностью сосредоточен на обеспечении быта и нормальной жизни команды. Мы, как титульный спонсор, совместно с Калининградской областью — за что отдельное спасибо губернатору Алексею Беспрозванных, который постоянно ходит на матчи, — обеспечиваем стабильное финансирование и развитие клуба от юношеского футбола до первого состава. В такой парадигме Андрей Викторович чувствует себя гармонично.

С его эмоциональностью, мне кажется, в большом клубе было бы тяжелее. Но, разумеется, если появится серьезное предложение, нужно садиться и обсуждать. Это как с футболистами: если приходит достойный вариант, удержать сложно. Дальше уже вопрос переговоров, цены и условий.

На данный момент уход Андрея Викторовича стал бы серьезной потерей для «Балтики». Но у меня есть внутренняя уверенность, что пока он от нас никуда не уйдет.

— А каких-то конкретных запросов или даже просто разговоров по этому поводу не возникало?

— Так, чтобы запрос доходил до моего уровня, нет. Ничего подобного не слышал. Есть слухи — о том же «Спартаке». Но это логично — там нет тренера.

Интервью главы попечительского совета &laquo;Балтики&raquo; Ильи Мясникова об&nbsp;успехе команды в&nbsp;РПЛ, Андрее Талалаеве, трансферах.«Нынешний «Спартак» Талалаеву не подходит. А в «Балтике» ему комфортно». Интервью главы попечительского совета калининградского клуба Ильи Мясникова

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. 53-летний специалист также тренировал «Химки», «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов» и другие команды.

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Андрей Талалаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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