Глава Мордовии Здунов заявил о желании видеть команду из Саранска в РПЛ

Глава Мордовии Артем Здунов заявил «СЭ», что есть цель видеть команду из Саранска в РПЛ, однако нельзя забывать о финансовых аспектах.

«Для нас приоритет — поднимать команду из Мордовии как можно выше. Это затратное, но необходимое мероприятие. Сейчас мы (ФК «Шумбрат». — Прим. «СЭ») играем во Второй лиге. Начали подниматься после того, что было десять лет назад. Цель выступать в РПЛ, конечно, есть. Но мы действуем соразмерно своим финансовым возможностям. Это не только спорт, это всегда еще и большие финансы. Работаем аккуратно», — сказал Здунов «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-26.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Его ключевая тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники сосредоточатся на вопросах формирования новой модели глобального развития в условиях текущей трансформации мировой экономики.

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