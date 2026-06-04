Слишкович — об Угальде: «Честно говоря, думал, что прошлым летом его продадут»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Что «Спартаку» делать с Угальде?

— Год назад он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Честно говоря, думал, что прошлым летом его продадут. Почему этого не случилось, не знаю: клуб не захотел или предложений достойных не было... Но у Манфреда правильный менталитет: молодой парень, при этом серьезный, профессионал. Настоящий работяга! Он знает, чего хочет, поставил перед собой цели — и сделает все, чтобы их достичь.

— Плюс есть связка с Барко — они друг другу помогают.

— Одно время связка работала отлично, но потом что-то случилось. Чтобы назвать причину, надо быть внутри команды: видеть тренировки, отношения игроков после занятий. Угальде — невысокий, подвижный, сильный на мяче, стабильный. Защитники в России же в основном габаритные и медленные, им сложно против таких нападающих. Угальде любит играть в два-три касания, и ему игроки типа Барко подходят гораздо больше, чем кто-то еще.

24-летний костариканец Угальде играет за «Спартак» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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