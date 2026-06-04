Слишкович — о Дзюбе в «Спартаке»: «Ему сейчас 37, но качества остались»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы в состав красно-белых.

— Многие говорят про Дзюбу. Он мог бы пригодиться «Спартаку»?

— Вся Россия знает Дзюбу. Сколько он пользы принес своим командам: футболист сборной, играл на чемпионате мира, выиграл Кубки и чемпионства. Ему сейчас 37, это не 30... Но качества остались. В этом сезоне он принес «Акрону» много очков.

23 мая 37-летний футболист покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 28 матчах тольяттинцев, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

24 мая нападающий заявил, что не намерен завершать карьеру и хочет продолжить играть в России.

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