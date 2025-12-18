Григорьянц заявил, что Вильягра на заседании КДК отрицал расистские оскорбления в сторону Кордобы

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц изложил содержание письменных объяснений игроков ЦСКА Родриго Вильягры и Мойзеса по конфликту в перерыве матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

Ранее Вильягра, Мойзес, а также футболисты черно-зеленых Лукас Оласа и Джон Кордоба были приглашены на заседание КДК по делу о расизме.

«Я покидал поле, атмосфера была накаленной. Мы были расстроены игрой. Я категорически отрицаю, что с моей стороны были расистские оскорбления в сторону Кордобы. Я признаю, что был в состоянии возбуждения от накаленности атмосферы. Но я не произносил расистских оскорблений. Меня не так могли истолковать», — приводит слова Вильягры Григорьянц из объяснения игрока для КДК.

Мойзес в заявлении для КДК сообщил: «Я увидел, что Кордоба и Вильягра эмоционально разговаривают. Ко мне подошел Джон и сказал, что его оскорбили на почве расизма. Я ему сказал, что ничего не слышал. Также я ему сказал, что я сам темнокожий и антирасист. Я попытался его успокоить. Но я не слышал, чтобы Кордобу оскорбили».

«И ЦСКА, и «Краснодар» написали, что проявляли всегда нулевую терпимость к расизму», — заключил Григорьянц.

Во время перерыва матча «Краснодар» — ЦСКА Кордоба и Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь шла о Вильягре.