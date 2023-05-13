Каманцев высказался о работе Кукуляка в матче между «Химками» и «Спартаком»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком» (1:1).

«Не могу давать оценку До заседания ЭСК РФС. Отмечу только, что в ситуации со второй желтой карточкой ВАР не мог вмешаться в эпизод. Будем надеяться, что со временем ФИФА и ИФАБ разрешат ВАР просматривать эпизоды с желтыми карточками, чтобы можно было исправить допущенные судьями ошибки, когда они не могут верно оценить действия футболистов. Рекомендация Департамента судейства заключается в том, что при любых не очевидных фолах сохранять равенство составов и не выносить вторые желтые карточки», — сказал Каманцев «СЭ».

По ходу первого тайма этого матча был удален полузащитник «Спартака» Даниил Денисов.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.