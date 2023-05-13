Обляков — о матче со «Спартаком»: «В дерби игра всегда идет от ножа. Важно победить»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от победы над «Торпедо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

— Настроение улучшилось от такого, что получили право на ошибку в дерби?

— Не смотрю на это. Отталкиваюсь от своей игры. Если мы будем каждый матч выигрывать, мы сейчас на втором месте, то это место и займем.

— «Спартак» жаловался на судейство в последних матчах. Не боитесь, что в матче с вами ему могут возвращать долги?

— Хороший вопрос. Не знаю. Будем отталкиваться от себя. А там как получится. Будем на победу играть.

— Нет неловкости перед «Торпедо», что вы отправили их в первую лигу?

— Какая неловкость? Мы тоже хотим побеждать. С этим вообще не связано.

— Как остановить «Зенит»?

— Вопрос хороший. Работать. Если мы будем играть, как весеннюю часть, то все возможно.

— Остались эмоции от осенней бойни со «Спартаком», есть желание поквитаться с ними?

— В дерби игра всегда идет от ножа. Не важно, как сыграли ту игру. Важно в эту победить.

В матче 28-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 21 мая, начало — 16.30 мск.