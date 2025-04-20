Гладышев рассказал, что ему не нравится общаться с прессой

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, что не любит общаться с журналистами.

— Почему так мало общаетесь с прессой?

— Не знаю, мне не нравится это. Я скромный.

21-летний россиянин оформил дубль в матче с «Рубином» (3:1) в 25-м туре РПЛ.