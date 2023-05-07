Гладилин — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Мы заостряем внимание на пенальти, но надо смотреть на качество игры»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ (2:3).

«Зрелищная игра. Обеим командам нужна была победа. «Спартак» и «Зенит» -две ведущие команды. Игроки «Спартака» сражались за свой престиж, естественно, что качество игры от этого и зависело. Команда проявила характер, сравняла счет, но немного отвернулась удача. Мы все время заостряем внимание на пенальти, надо смотреть на качество игры. Так что на эту тему я высказывался много раз. Нельзя сводить все к одному моменту. Качество игры должно быть другое», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

После этого матча «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на 4-ю строчку (49 очков).