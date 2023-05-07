Семак — о встрече со «Спартаком»: «Матч получился очень интересный, потрясающая режиссура»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победного матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2). Специалист также поздравил болельщиков с пятым подряд чемпионством команды.

«Матч получился очень интересный, потрясающая режиссура. Что касается напряжения и накала — все было на хорошем уровне. А качество игры — не так хорошо сегодня получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты, которые были. Отталкиваться от качества нашей игры сегодня в первом тайме — немножко отдали инициативу. Все можно объяснить, все объяснимо. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на том месте, на котором есть в таблице. Ребята большие молодцы — те, кто выходит, те, кто не выходит. Поздравляем всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой и сегодня, и в чемпионате. Конечно, мы рады. Сейчас немножко выдохнем и будем готовиться к следующему матчу», — заявил Семак после матча.

После этой победы «Зенит» стал пятый раз подряд чемпионом России. «Спартак» опустился на 4-ю строчку.

(Георгий Горностаев)