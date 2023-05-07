Алексей Миллер: «Празднуй, футбольная столица! «Зенит» — чемпион!»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Сине-бело-голубые стали чемпионами страны в пятый раз подряд и 10-й раз в истории (с учетом чемпионата СССР).

Алексей Миллер: «Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко.

Празднуй, футбольная столица!

Зенит — чемпион!»