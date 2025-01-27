Гладилин считает, что «Зенит» легко найдет замену Караваеву
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что у «Зенита» есть ресурсы, чтобы заменить защитника Вячеслава Караваева, у которого подозрение на разрыв мениска.
«Там достаточно много ребят, список большой на эту позицию, плюс они постоянно ведут работу на трансферном рынке, у «Зенита» не будет проблем с тем, чтобы найти нового игрока на это место», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».
В этом сезоне 29-летний Караваев сыграл в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: Газета.ru
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