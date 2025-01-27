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«Крылья Советов» и ЦСКА расторгли арендное соглашение по Виктору Мендесу

Сергей Ярошенко
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«Крылья Советов» и ЦСКА достигли договоренности о расторжении арендного соглашения по полузащитинку Виктору Мендесу, сообщает пресс-служба самарского клуба.

По данным «РБ Спорт», за досрочный разрыв арендного договора самарцы получат определенную компенсацию, либо денежную, либо возможность взять другого игрока армейцев в аренду.

25-летний чилиец, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях», после зимнего отпуска не приехал на сборы самарской команды в Турцию и не вышел на связь с руководством клуба.

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024-го он был арендован «Крыльями Советов», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: Telegram-канал «Крыльев Советов»
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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