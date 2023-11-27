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Гладилин считает, что Соболеву надо развивать ассистентские качества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру Александра Соболева в последних матчах за «Спартак».

«Основная работа Соболева — забивать голы. В матче с «Балтикой» он проявил качества ассистента. К нему было приковано большое внимание, но Александр хорошо подыгрывал, великолепно выступил в тех моментах. Ему надо развивать ассистентские качества, но Соболев должен забивать голы. Для Соболева эталон — это Харри Кейн. Англичанин отходит назад, делает голевые передачи, успевает на все мячи. Кейн — лучший бомбардир лиги, но он и как ассистент хорош. Соболеву надо найти золотую середину. От него ждут завершения в атаке. Ему не надо перестраиваться на разыгрывающего футболиста, он центральный нападающий», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате России, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-sobolevu-nado-razvivat-assistentskie-kachestva-dlya-nego-e-talon-e-to-harri-kejn/
Александр Соболев
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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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