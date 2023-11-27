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Сегодня, 20:14

Шалимов отметил голевую передачу Соболева на Промеса в матче с «Балтикой»

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Тренер Игорь Шалимов высказался об игре 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

«Интересный момент по составу — играл Соболев, — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова. — У меня сомнения в том, играл бы Александр, будь здоров Игнатов. А так получилось, что именно Соболев сделал игру, отдав две голевые. В борьбе ни одна из команд не уступила, грубых ошибок не увидел. Обе команды имели моменты, а «Спартак» выручил Максименко».

Также тренер разобрал второй гол красно-белых, которой с передачи Александра Соболева забил Квинси Промес.

«Отдельно про второй гол — отличная комбинация «Спартака», но выделю Соболева, который непростой пас себе превратил в голевую передачу, вырезав внешней стороной стопы. Это еще раз говорит о том, что этот нападающий хорошо оснащен технически. Два паса — это хорошо, но потенциал Соболева таков, что он должен забивать сам», — сказал Шалимов.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Соболев
Игорь Шалимов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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