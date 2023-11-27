Шалимов отметил голевую передачу Соболева на Промеса в матче с «Балтикой»

Тренер Игорь Шалимов высказался об игре 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2).

«Интересный момент по составу — играл Соболев, — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова. — У меня сомнения в том, играл бы Александр, будь здоров Игнатов. А так получилось, что именно Соболев сделал игру, отдав две голевые. В борьбе ни одна из команд не уступила, грубых ошибок не увидел. Обе команды имели моменты, а «Спартак» выручил Максименко».

Также тренер разобрал второй гол красно-белых, которой с передачи Александра Соболева забил Квинси Промес.

«Отдельно про второй гол — отличная комбинация «Спартака», но выделю Соболева, который непростой пас себе превратил в голевую передачу, вырезав внешней стороной стопы. Это еще раз говорит о том, что этот нападающий хорошо оснащен технически. Два паса — это хорошо, но потенциал Соболева таков, что он должен забивать сам», — сказал Шалимов.