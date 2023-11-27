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Нападающий «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вильсон Изидор.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что его представления о России не оправдались после приезда в страну.

Форвард заявил, что во время выступлений в чемпионате Франции ему казалось, что в России холодно, а люди в стране мало улыбаются.

«Сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо. У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь все хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — сказал футболист в эфире программы «Наши иностранцы» на телеканале «Матч Премьер».

Изидор выступает в России с января 2022 года — тогда он перешел из «Монако» в «Локомотив». В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 11 матчах за «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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