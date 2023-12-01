Гладилин назвал условие, при котором «Спартак» покажет удовлетворительный результат в первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, в каком случае первую часть сезона для красно-белых можно будет назвать удовлетворительной.

«Пока «Спартак» не удовлетворяет ожиданий. Если выиграет команда две игры и войдет в тройку, будет удовлетворительно. С таким составом и потенциалом финансовым нужно бороться за чемпионство», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» с 27 очками после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 3 декабря красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.