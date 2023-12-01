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Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в текущем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о результатах команды Валерия Карпина в первой половине текущего сезона.

«У «Краснодара» такая же логистика, но команда в лидерах. Это ему не мешает быть одной из лучших команд в текущем сезоне. Это не есть оправдание для «Ростова», что складываются сложности с логистикой. Я думаю, команда на это прямо не жаловалась, насчет этого они молодцы. Результат не может быть хорошим, если клуб находится большую часть своего участия в премьер-лиге за пределами топ-10. Они сами понимают, что «Ростов» выступает неудовлетворительно», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005485533_balahnin_ne_schitaet_opravdaniem_logistiku_v_neudachnom_vyistuplenii_rostova_v_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

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 5
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Виктор Александров

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