Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в текущем сезоне РПЛ

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о результатах команды Валерия Карпина в первой половине текущего сезона.

«У «Краснодара» такая же логистика, но команда в лидерах. Это ему не мешает быть одной из лучших команд в текущем сезоне. Это не есть оправдание для «Ростова», что складываются сложности с логистикой. Я думаю, команда на это прямо не жаловалась, насчет этого они молодцы. Результат не может быть хорошим, если клуб находится большую часть своего участия в премьер-лиге за пределами топ-10. Они сами понимают, что «Ростов» выступает неудовлетворительно», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.