Гинер заявил, что премьер-лигу можно расширить с помощью клубов Казахстана и Армении

Президент ЦСКА Евгений Гинер еще раз подчеркнул, что он выступает за расширение премьер-лиги.

– По расширению лиги что скажете?

– Это надо делать обязательно. Мы играем мало матчей. Когда вы в прессе начинаете перемалывать кости, что и так плохое финансовое состояние. Вы бы спросили, и Дюков сказал бы, что у нас есть желание белорусский клуб пригласить. Или казахский, армянский.

– Допускаете, что в будущем в наш чемпионат примут клубы из-за рубежа?

– Да. По типу английской премьер-лиги. Есть Великобритания. Это отдельные страны, но они играют в одном турнире. Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнется непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский "Арарат", хороший, серьезный клуб. Тот же "Кайрат", "Астана". Где есть частные хозяева, не какие-то бюджетные силы подтягивать. (Арман Мкртчян)

23 мая Гинер на заседании исполкома РФС предложил расширить РПЛ. Позднее данная идея обсуждалась на общем собрании лиги. 15 клубов проголосовали за увеличение числа участников с сезона-2020/21, один ("Спартак") – против. Затем была создана рабочая группа для выработки решения по поводу того, насколько целесообразно расширять РПЛ.​

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