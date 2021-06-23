«Динамо» отправилось на предсезонный сбор в Австрию
18 футболистов «Динамо» отправились на предсезонный сбор в Котмюль (Австрия).
Команда будет находиться в Австрии до 4 июля и проведет 4 товарищеских матча: против ЧФР (26 июня), «Динамо» Ческе-Будеевице (30 июня), АЕЛа (2 июля) и ЛАСКа (3 июля).
Состав «Динамо» на сбор в Австрии:
Вратари: Иван Будачев, Денис Давыдов, Игорь Лещук;
Защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев;
Полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски;
Нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Клинтон Н'Жи, Константин Тюкавин.
Go to Austria ??#ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/x8g0QnG7UT— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 23, 2021
В сезоне-2020/21 «Динамо» заняло седьмое место в Тинькофф РПЛ.
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