«Динамо» отправилось на предсезонный сбор в Австрию

18 футболистов «Динамо» отправились на предсезонный сбор в Котмюль (Австрия).

Команда будет находиться в Австрии до 4 июля и проведет 4 товарищеских матча: против ЧФР (26 июня), «Динамо» Ческе-Будеевице (30 июня), АЕЛа (2 июля) и ЛАСКа (3 июля).

Состав «Динамо» на сбор в Австрии:

Вратари: Иван Будачев, Денис Давыдов, Игорь Лещук;

Защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев;

Полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски;

Нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Клинтон Н'Жи, Константин Тюкавин.

В сезоне-2020/21 «Динамо» заняло седьмое место в Тинькофф РПЛ.