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Сегодня, 16:40

Абаскаль: «То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отмененном голе форварда красно-белых Александра Соболева в ворота «Урала» (2:2).

— Знали ли вы о бэкграунде арбитра Мешкова, при судействе которого матчи часто получаются скандальными?

— То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров, для этого есть специальные органы. Я же комментирую игру команду и наши тренировки. Судейство — не моя компетенция. Что я имел в виду, говоря, что дальше будет только сложнее? В отличие от старта сезона, сейчас у всех команд было много времени, чтобы улучшить свою игру. Я говорил об этом. Нас ждут очень сложные игры. Все, что было до этого, сейчас уже ничего не значит.

— Почему вы решили выпустить Мартинса вместо Дуарте?

— Здесь важно понимать игровой момент, читать его. У нас Литвинов мог помогать Маслову в центре обороны, у него большой опыт игры в этой зоне. А Мартинс в центре должен был помочь Соболеву. Оставь мы Дуарте, возможно, Литвинов не забил бы второй мяч. Что касается замены Тавареша вместо Хлусевича, то здесь все решала скорость. На нужна была свежесть в финальной трети.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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