Алаев: «Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возобновлении чемпионата России и проблемах с посещаемостью.
— Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали. Сегодня матч боевой. К сожалению, посещаемость не на уровне «Спартака». Система Fan ID готова технически, она готова. Наша общая задача — вернуть болельщиков на стадионы. Нужно сделать все еще лучше. Футбол — для болельщиков, и видеть 4-5 тысяч болельщиков на стадионах в Москве — это не то, чего бы мы хотели. Грустная картина, надо двигаться вперед. Надеюсь, что мы оттолкнемся от нижней точки.
— Полупустые трибуны не бьют по имиджу лиги?
— Конечно, бьют. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Но посыпать голову перлом мы не будем. Надо делать все, чтобы изменить положение. Давайте не делать выводов по первому матчу в Москве. Например, в Воронеже картина была абсолютно другой.
— Что скажете по самому матчу?
— Шикарный матч. Наверное, «Спартаку» не хватило поддержки. Болельщики остались дома, клуб потерял деньги. Я не хочу быть каким-то агитатором, но всем надо поставить цель, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Бойкот не приводит ни к чему хорошему.
— Кому должны быть благодарны болельщики, которые не пришли на стадион?
— Я не знаю. Давайте так — я буду повторять это как мантру. Я чту законодательство. Не так важно, кто это придумал. Важно, что закон надо исполнять. У закона есть время на адаптации и время на привыкание. Закон есть, его надо исполнять. Зрителей на стадионы нужно вернуть. Бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит. Клубам сейчас нужна помощь как никогда. Мы больше разговариваем о Fan ID, чем время на его оформление.
После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2