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Соболев: «Поздравляю всех болельщиков с победой. 3:2! Считаю, я забил красивый гол»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил болельщиков своей команды с победой над «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ, несмотря на то, что игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Форвард считает, что его гол на 86-й минуте был отменен несправедливо, поэтому, по его мнению, мяч должен быть засчитан, а красно-белые победили.

— Чувствуется, что ты, мягко говоря, не доволен судейством?

— Поздравляю всех болельщиков с победой. Мы выиграли 3:2. Считаю, я забил красивый гол. Все хорошо. Претензий вообще нет. Если брать, что мы сегодня выиграли, поставлю «Спартаку» 5 баллов за рестарт сезона.

— Что было в том моменте, что вам судья сказал?

— Он свистнул до. До удара, я принял на грудь замах. И уже бил по мячу. И в это время три коротких свистка. И я забиваю. И все принципе.

— Мешков вам объяснил, что было?

— Я подошел, после игры спросил. Он сказал, фола не было, но я свистнул до. Вопросов нет.

— Извинился?

— Нет, он не извинялся. Как спросил, я сразу ушел.

— Там был момент, ему что-то подсказывали.

— Ему подсказывали, что фола не было. Но он сам сказал: «Я свистнул до». Ну если ты свистят до, то голы не зачитывают.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков. При этом у команды из Санкт-Петербурга есть матч в запасе.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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