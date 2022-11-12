Абаскаль объяснил, почему Соболев остался в запасе на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему нападающий Александр Соболев не попал в стартовый состав на матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

«У нас в команде высокая конкуренция. Все зависит от того, как футболисты показывают себя в матчах и на тренировках. Мы смотрим, насколько они готовы помочь команде в конкретном матче.

Если ты не можешь показать свой максимум, то другие футболисты получают шанс проявить себя. Считаю, что такая конкуренция идет на пользу команде», — сказал Абаскаль в эфире «Матч Премьер».