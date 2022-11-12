Чистяков — о разговоре с Семаком: «Поговорили по-мужски»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не общался с комментатором Геннадием Орловым.
Ранее журналист заявил, что футболист ведет переговоры с «Ахматом», после чего принес извинения за свои слова.
— Разговаривали с Орловым?
— Нет, не разговаривал.
— Не было желания поговорить с Орловым?
— Было, наверное, но решили вопрос без этого.
— Убедили извиниться?
— Нет, я никого не убеждал извиняться. Немного громкие слова он сказал, я не будут просить извиняться. Это его личное мнение, но в итоге он извинился. У всех бывает. Ошибся я в тот день, ошибся он. Никаких проблем, он тоже человек как и я. Все мы ошибаемся. Никаких обид нет.
— Как вы поняли слова клуба о том, что состоялся мужской разговор и прочее?
— Ну был разговор. Собрались, поговорили с Александром Ивановичем. Я хочу, чтоб этот разговор остался между нами. Никаких проблем, поговорили спокойно, все решили.
— Как ты отреагировал на поддержку команды?
— Хорошо. Не скажу, что я удивился. Я знал, что мы команды. И если у любого футболиста случилось бы подобное, любой бы из нас поддержал. Гордость, приятные ощущения.
— Как вы поняли, что клуб говорил, что состоялся мужской принципиальный разговор. Что это было?
— Был разговор, да. Мы собрались, поговорили. С Медведевым? Да, с Александром Ивановичем.
— Что за разговор был?
— Я хочу, чтобы этот разговор остался между нами. Никаких проблем, мы спокойно все решили.
— Как отреагировал на поддержку команды?
— Хорошо. Не скажу, что я прям удивился. Я знал, что мы команда и если у любого футболиста случилось бы подобное, любой бы из нас поддержал. Гордость и только приятные ощущения, что команда поддержала.
— Многие подумали, что после этой истории ты больше не захочешь играть за «Зенит».
— Нет, это неправда. Думать могут всякое, но от себя скажу, что я люблю этот клуб и буду всегда хотеть за него играть и выкладываться на максимум.
— А с Семаком был разговор?
— Поговорили тоже. Такого разговора, чтобы прям указал на ошибку не было. Просто поговорили по-мужски тоже. Расставили все на свои места, была тоже поддержка.
— Ты видел, что Медведев сказал, что ты высказывался и твой агент публично, что нет времени.
— Нет, не было. Откуда это взялось? Не знаю, может, перепутали меня с кем-то.
— С Суторминым?
— Не знаю, возможно.
— Вы не задавали такие вопросы клубу?
— Нет. Может быть, мой агент задавал вопросы и более детально разбирался. Мне, повторюсь, разбираться в таких ситуация не за чем, потому что я знаю, что такое я и мой агент не говорили. Поэтому смысла нет. Что произошло, то произошло. Повторюсь, что главное, что все порешали и никаких обид. Забыли и двигаемся дальше. Главное сейчас сфокусироваться на оставшихся играх.
Напомним, что из-за ошибки Дмитрия Чистякова питерский «Зенит» пропустил решающий гол в матче с «Ахматом», который закончился поражением питерцев со счетом 1:2.
После этого в СМИ появилась информация о том, что футболиста отстранили от тренировок с командой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2