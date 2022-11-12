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12 ноября, 19:21

Чистяков — о разговоре с Семаком: «Поговорили по-мужски»

Константин Белов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не общался с комментатором Геннадием Орловым.

Ранее журналист заявил, что футболист ведет переговоры с «Ахматом», после чего принес извинения за свои слова.

— Разговаривали с Орловым?

— Нет, не разговаривал.

— Не было желания поговорить с Орловым?

— Было, наверное, но решили вопрос без этого.

— Убедили извиниться?

— Нет, я никого не убеждал извиняться. Немного громкие слова он сказал, я не будут просить извиняться. Это его личное мнение, но в итоге он извинился. У всех бывает. Ошибся я в тот день, ошибся он. Никаких проблем, он тоже человек как и я. Все мы ошибаемся. Никаких обид нет.

— Как вы поняли слова клуба о том, что состоялся мужской разговор и прочее?

— Ну был разговор. Собрались, поговорили с Александром Ивановичем. Я хочу, чтоб этот разговор остался между нами. Никаких проблем, поговорили спокойно, все решили.

— Как ты отреагировал на поддержку команды?

— Хорошо. Не скажу, что я удивился. Я знал, что мы команды. И если у любого футболиста случилось бы подобное, любой бы из нас поддержал. Гордость, приятные ощущения.

— Как вы поняли, что клуб говорил, что состоялся мужской принципиальный разговор. Что это было?

— Был разговор, да. Мы собрались, поговорили. С Медведевым? Да, с Александром Ивановичем.

— Что за разговор был?

— Я хочу, чтобы этот разговор остался между нами. Никаких проблем, мы спокойно все решили.

— Как отреагировал на поддержку команды?

— Хорошо. Не скажу, что я прям удивился. Я знал, что мы команда и если у любого футболиста случилось бы подобное, любой бы из нас поддержал. Гордость и только приятные ощущения, что команда поддержала.

— Многие подумали, что после этой истории ты больше не захочешь играть за «Зенит».

— Нет, это неправда. Думать могут всякое, но от себя скажу, что я люблю этот клуб и буду всегда хотеть за него играть и выкладываться на максимум.

— А с Семаком был разговор?

— Поговорили тоже. Такого разговора, чтобы прям указал на ошибку не было. Просто поговорили по-мужски тоже. Расставили все на свои места, была тоже поддержка.

— Ты видел, что Медведев сказал, что ты высказывался и твой агент публично, что нет времени.

— Нет, не было. Откуда это взялось? Не знаю, может, перепутали меня с кем-то.

— С Суторминым?

— Не знаю, возможно.

— Вы не задавали такие вопросы клубу?

— Нет. Может быть, мой агент задавал вопросы и более детально разбирался. Мне, повторюсь, разбираться в таких ситуация не за чем, потому что я знаю, что такое я и мой агент не говорили. Поэтому смысла нет. Что произошло, то произошло. Повторюсь, что главное, что все порешали и никаких обид. Забыли и двигаемся дальше. Главное сейчас сфокусироваться на оставшихся играх.

Напомним, что из-за ошибки Дмитрия Чистякова питерский «Зенит» пропустил решающий гол в матче с «Ахматом», который закончился поражением питерцев со счетом 1:2.

После этого в СМИ появилась информация о том, что футболиста отстранили от тренировок с командой.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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