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Сегодня, 22:00

Абаскаль — о разговоре с Угальде: «Он сказал мне, что хочет играть в «Атлетико»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о беседе с нападающим красно-белых Манфредом Угальде относительно будущего игрока. В декабре-январе СМИ сообщали об интересе к костариканцу со стороны ведущих европейских клубов, в частности «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Монако».

— Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперед и отдающий всего себя на поле. Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так?

— Да.

— Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

— Отличный выбор.

— Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется красно-белым, ха-ха! Поэтому: вперед!

22-летний костариканец присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Полностью интервью Абаскаля читайте на сайте «СЭ» завтра, 14 января.

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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