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Сегодня, 21:26

Власти Самары еще не получали иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов рублей

Камила Абдурахманова
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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что представители руководства еще не получали исковое заявление компании «РТ-капитал» к «Крыльям Советов» о взыскании 897 миллионов рублей долга.

«Мы исковое заявление не видели, видели, как и все, релиз. Предлагаю дождаться искового заявления, мы прочитаем, поймем требования», — сказал Яковлев ТАСС.

Компания «РТ-капитал», входящая в госкорпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу «Крылья Советов». Клуб должен вернуть долг в размере 897 миллионов рублей. Как сообщили в Ростехе, финансовая поддержка была оказана клубу еще в 2016 году, но с тех пор «Крылья Советов» не выполняют обязательства по погашению долга. Иск направлен в Арбитражный суд города Москвы.

С &laquo;Крыльев Советов&raquo; требуют почти 900 миллионов рублей долга. С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Источник: ТАСС
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Борис Ротенберг — о коррупционном скандале в российском футболе: «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом»
Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»
Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»
Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Складывается впечатление, что история больше про его предшественника»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Пока нет фактов, сложно во что-то поверить»
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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