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Артур Гомес: «Динамо» находится в чемпионской гонке»

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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес заявил, что бело-голубые являются одним из претендентов на победу в чемпионате России.

«Мы неплохо прошли первую часть чемпионата, но в то же время нужно учитывать, что «Динамо» — большой клуб, который борется за титулы, — цитирует ТАСС Гомеса. — Во второй части чемпионата нужно доказывать свой статус, стремиться показать это. Я считаю, что мы находимся в чемпионской гонке».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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