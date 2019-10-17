Гильерме пошутил о русской зиме. Оцените это стильное фото
11:11
Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме опубликовал в Instagram пост о предстоящей зиме.
— Холодает — пора готовить шапку, — подписал свою фотографию Гильерме.
Ближайший матч «Локомотив» проведет 18 октября в рамках 13-го тура РПЛ на выезде с «Ахматом». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи