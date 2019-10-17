Гильерме пошутил о русской зиме. Оцените это стильное фото

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме опубликовал в Instagram пост о предстоящей зиме.

— Холодает — пора готовить шапку, — подписал свою фотографию Гильерме.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 18 октября в рамках 13-го тура РПЛ на выезде с «Ахматом». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

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