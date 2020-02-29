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Гильерме: «Локомотив» больше оборонялся, но был ближе к победе»

22:25
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Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал результат гостевого матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Зенита» (0:0). По его словам, обе команды подвели кондиции после длительных сборов

— Игра получилась очень плотной, согласитесь?

— Да, еще бы сказал, что она была нервной. В первом тайме игра была равной, но во втором «Зенит» сыграл лучше. Мы больше оборонялись, но при этом были ближе к победе в игре, потому что у нас был очень хороший момент, а в концовке. Но Лунев сыграл превосходно. Ни у нас, ни у «Зенита» не было большого количества моментов. Поэтому и такой результат.

— Почему не удалось сыграть более открыто?

— После такой паузы трудно проводить первый матч. Можно сказать, что мы еще не набрали кондиции. «Зенит» играл дома и тоже стремился атаковать, но и у них это не получалось. Думаю, главным образом сказалось отсутствие кондиций. Поэтому для вас эта игра получилась неинтересной (улыбается).

— Не показалось, что в игре было много пауз?

— Согласен, но такое бывает. Это травмы, что поделаешь. Мы тоже хотим играть туда-сюда, но это не всегда возможно.

— Юрия Палыча не хватало на бровке?

— Конечно, нас важны его подсказки и инструкции.

— От Малкома ждали больше опасности?

— Все знают, что он прекрасный игрок. Но мне все равно как он играет. Лучше спросите об этом игроков «Зенита». (Артем Рябовол)

Зенит — Локомотив

 

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