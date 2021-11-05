Геркус: «Я хотел бы оказаться на месте Ральфа Рангника»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус во время эфира YouTube-канала «Вышли» рассказал, что думает о тренерах московского клуба.
«Я хотел бы оказаться на месте Ральфа Рангника — поработать с другим тренером. При всей моей невероятной любви к Юрию Палычу Семину, он играет в более осторожный и цепкий футбол. Иногда мне хотелось поиграть вперед. Я искал тренеров, исходя из модели «повеселее». У «Локо» сейчас получилось развязаться с тренером», — рассказал Геркус.
На данный момент «Локомотив» возглавляет Маркус Гисдоль. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 балла. В начале лета 2020 года Юрий Семин покинул пост главного тренера железнодорожников.
7 ноября «Локомотив» встретится со «Спартаком» в матче 14-го тура чемпионата России. Начало — в 19.00 (мск).
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