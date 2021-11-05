Геркус поддержал Крыховяка в конфликте с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!» прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка из московского клуба в «Краснодар».

«Всегда есть два мнения. Крыховяку нечего боятся говорить. Я на стороне Гжегожа. Это мой трансфер, я очень долго его добивался. Для меня — это созданный актив, который отдали за маленькие деньги. Он даже сейчас стоит намного больше. Его можно было бы продлить и продать за 10 миллионов. Он качественный игрок, который делает разницу. Крыховяк — харизматичный лидер команды. Он трудяга и мегаопытный игрок. На секундочку, он был капитаном в «Севилье», когда они выигрывали Лигу Европы.

Мы привезли Крыховяка за 10 миллионов. Это была сложная комбинация. Во-первых, это «ПСЖ», и деньги им не так важны. А во-вторых, мы знали спортивного директора. Полгода вели работу и знали, что Крыховяк им не нужен. Должны были подписать зимой, но тогда он очень хорошо сыграл и «ПСЖ» его оставили в аренде. Когда этот актив пропал из «Локо» — у меня появилась легкая досада. Хотя и логика здесь понятна. Ему подняли зарплату. Такие игроки очень чувствительны, когда к ним относятся без пиетета. При разговорах о продаже он вспылил», — заявил Геркус.

Бывший полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк утверждает, что руководство клуба обманывало его, не сообщив о намерении продать в другой клуб.

Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года, в составе команды он дважды выиграл Кубок России, а также становился обладателем Суперкубка страны. В сентябре этого года полузащитник стал игроком «Краснодара».