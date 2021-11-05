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Геркус поддержал Крыховяка в конфликте с «Локомотивом»

15:59
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!» прокомментировал переход полузащитника Гжегожа Крыховяка из московского клуба в «Краснодар».

 

«Всегда есть два мнения. Крыховяку нечего боятся говорить. Я на стороне Гжегожа. Это мой трансфер, я очень долго его добивался. Для меня — это созданный актив, который отдали за маленькие деньги. Он даже сейчас стоит намного больше. Его можно было бы продлить и продать за 10 миллионов. Он качественный игрок, который делает разницу. Крыховяк — харизматичный лидер команды. Он трудяга и мегаопытный игрок. На секундочку, он был капитаном в «Севилье», когда они выигрывали Лигу Европы.

Мы привезли Крыховяка за 10 миллионов. Это была сложная комбинация. Во-первых, это «ПСЖ», и деньги им не так важны. А во-вторых, мы знали спортивного директора. Полгода вели работу и знали, что Крыховяк им не нужен. Должны были подписать зимой, но тогда он очень хорошо сыграл и «ПСЖ» его оставили в аренде. Когда этот актив пропал из «Локо» — у меня появилась легкая досада. Хотя и логика здесь понятна. Ему подняли зарплату. Такие игроки очень чувствительны, когда к ним относятся без пиетета. При разговорах о продаже он вспылил», — заявил Геркус.

Бывший полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк утверждает, что руководство клуба обманывало его, не сообщив о намерении продать в другой клуб.

Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года, в составе команды он дважды выиграл Кубок России, а также становился обладателем Суперкубка страны. В сентябре этого года полузащитник стал игроком «Краснодара».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Артем Бухаев все материалы автора

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