Геркус считает «Зенит» явным фаворитом в матче против «Балтики»: «Будет странно, если не победят»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Балтики» в 19-м туре РПЛ.

«У «Зенита» нет задачи всех новичков сразу встроить в состав любой ценой. Есть цель постепенно их наигрывать и давать результат, начиная с первой игры. Все уже изучили, как играет «Балтика». Как бы феноменально калининградцы не были готовы, но они уже не являются ни для кого командой-сюрпризом. Тем более в гостях. Будет странно, если «Зенит» не победит», — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» и «Балтика» сыграют в 19-м туре чемпионата России в пятницу, 27 февраля. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

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