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Карседо о тренировочных сборах «Спартака»: «Было достаточно времени, чтобы лучше узнать игроков»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал о работе на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.

«Действительно, долгие сборы. В сравнении с тем, как готовятся европейские команды, совсем другая история, гораздо более продолжительная. Но, как я уже говорил, для нас это плюс. Было достаточно времени, чтобы лучше узнать игроков, чтобы применить наши подходы и внести те детали, которые мы считали необходимыми для этой команды.

Разные тренировки, большие нагрузки, общение с капитаном и капитанским советом, обработка и анализ информации, много видео — все это было бы сложнее осуществить, не соберись мы на такой долгий срок. Наверное, за пять недель пару раз хотелось сменить картинку, поэтому мы давали игрокам передышку. Но самое главное, мы четко поставили перед ними цель — взять максимум от этих сборов и войти в сезон обновленными и готовыми», — заявил Карседо в интервью пресс-службе клуба.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».

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Хуан Карлос Карседо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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