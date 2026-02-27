«Локомотив» отдал Радиковского в аренду белорусскому «Неману»

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Дмитрия Радиковского. 20-летний форвард будет выступать за белорусский «Неман» на правах аренды до 10 декабря 2026 года.

Радиковский имеет опыт выступлений в чемпионате Беларуси. В прошлом сезоне он играл за «Витебск», где в 23 матчах высшей лиги забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее форвард выступал за дзержинский «Арсенал» — 14 матчей, пять голов и одна голевая передача.



С 2022 года нападающий находится в системе «Локомотива».